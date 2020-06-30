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Abdullah Gül neden konuştu? DEVA Partisi'nde taht kavgası mı var?

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği röportaj içeriğinden çok zamanlamasıyla tartışılıyor. Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın gölgesinde kaldığı için konuştuğu iddiası destekçi bulurken, Ali Babacan ile Gül arasında "gerçek lider"lik yarışı olduğu iddiaları da konuşuluyor.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesine verdiği röportaj politika kulislerini hareketlendirdi. İddiaların ve senaryolar peş peşe dolaşıma sokuldu. Abdullah Gül durup dururken neden konuşmuştu? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı "emanetçi" gibi göstermemek için geri planda durduğu belirtilen Gül, ne olmuştu da konuşma gereği duymuştu? Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Gül'ün Babacan'ın bu kadar ön plana çıkmasından rahatsız olduğunu yazdı.

Başlarken alınan karar neydi?

"Ali Babacan’ı gölgelememek için Abdullah Gül’ün geride durması kararı alınmıştı. Böylece arka planda Abdullah Gül’ün gerçek lideri olduğu, Ali Babacan’ın ise emanetçi konumuna düştüğü bir tablo istememişlerdi" diyen Selvi, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesindeki röportajını görünce aklıma bazı sorular üşüştü" deyip şunları yazdı: 

Gölgelememek isterken gölgede mi kaldı?

- Ali Babacan’ı gölgelememek için kendini geriye çeken Abdullah Gül neden öne çıkmak istedi? Ali Babacan’ın yetersiz kaldığını düşündüğü için mi, yoksa Ali Babacan’ın tahmin ettiğinden daha fazla öne çıktığını gördüğü için mi?

- Ali Babacan’ı gölgelemeyeyim derken, kendisinin gölgede kaldığını mı düşündü?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığını kaptırma telaşı mı?

- Cumhurbaşkanlığı senaryolarını konuşurken AK Parti’den yetkili bir isim “Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül değil, Ali Babacan olduğunu düşünüyorum” demişti.

- Abdullah Gül durup dururken konuşma ihtiyacı hissedince, yoksa bu öngörü doğru mu çıkıyor diye düşünmeden edemedim.

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