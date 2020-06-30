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Macron'dan Libya açıklaması: Türkiye tarihi cezai bir sorumluluk taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya politikasını sert şekilde eleştirdi ve Ankara'nın "cezai sorumluluk" taşıdığını söyledi.

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Gerilen ilişkilerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, Ankara'nın cihatçı savaşçıları Suriye'ye taşıdığını ve Birleşmiş Milletler silah ambargosuna karşı geldiğini savundu ve "Bunun, bir NATO üyesi ülke için tarihi ve cezai bir sorumluluk içerdiği görüşündeyim." dedi.

Macron Türkiye'nin Libya krizine müdahalesinin Fransa için "kabul edilemez" olduğunu da kaydetti ve Ankara'nın "bir an önce duruşunu netleştirmesi" gerektiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu açıklamaları Berlin yakınlarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrası yaptı.

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Fransa ve Türkiye'nin Libya'da devam eden iç savaştaki pozisyonları ise taban tabana zıt.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.

Fransa ise ülkenin doğusunu denetleyen General Halife Hafter'e destek veriyor.

Fransa, Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu delmekle ve ocak ayında Berlin'de üzerinde mutabık kalınan yol haritasındaki yükümlülüklerine uymamakla suçluyor.

Diğer yandan Türkiye'nin UMH'ye son dönemde verdiği askeri destek, Hafter güçlerinin ilerleyişini durdurmasını sağladı.

Türkiye, kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor ve Fransa'nın Libya politikasını "karanlık ve izah edilemez" olarak nitelendiriyor.

Aslında BM Libya'ya silah ambargosu kararını 2011'de almış; ancak bu ambargonun sık sık delinmesi üzerine Berlin'de düzenlenen Libya konferansında ambargonun daha sıkı denetlenmesine karar verilmişti.

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