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Bankacılıkta yeni dönem yarın başlıyor! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor

Yarın başlayacak yeni dönemde kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılamayacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları işlemlerde kullanılacak. ATM’lerden de bu kartlarla işlem yapılabilecek.

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Bankaların kullandığı bilgi sistemlerinin yönetimi, elektronik bankacılık hizmetlerine ilişkin esasları düzenleyen ve kimlik doğrulamada eski yöntemleri kaldıran yönetmeliğin birinci ayağı 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor.

Yeni sisteme göre, çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri üzerinden anne kızlık soyadı başta olmak üzere kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, müşterilere gönderilen SMS ve e-postalar doğrulanmış, teyit edilmiş adreslere gönderilecek. Bankaların teyit etmediği telefonlara, e-postalara hiçbir şekilde mesaj atılmayacak. Müşteriye ekstre gönderimi devam edecek.

Tüketiciyi rahatlatacak
Yönetmelik online işlemlerin de önünü açacak. Kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılacak doğrulama ile müşteriler ile finansal kurumların zorunlu olarak yüz yüze yaptığı işlemler elektronik ortama taşınacak. Yarından itibaren kimlik kartı üzerindeki bilgiler kimlik doğrulama sorusu olarak sorulmayacak. Özel bilgileri doğrulama sadece sistem üzerinden otomatik yapılacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları bankacılık işlemlerinde kullanılabilecek. Ayrıca ATM'lerden de bu kartlarla işlem yapmak mümkün olacak. Tüketiciler mobil işlemlerden, internetten isterlerse kendisine işlem limitleme opsiyonu koyabilecek.

Ekstre gönderimi devam edecek
Dolandırıcılığın önüne geçmek için tek kullanımlık şifreler konusunda tedbirler artırılıyor. Banka tarafından doğrulanmayan, teyidi alınmayan hiçbir telefon ve mail adresiyle bilgi paylaşımında bulunulmayacak. Yeni dönemde müşteriye ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin gönderimi devam edecek.

Yeni kimliklerle işlem yapılabilecek
Yönetmeliğin bir diğer ayağı da 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giriyor. Üçlü güvenlik uygulaması kapsamında ikili doğrulama yapılacak. Yeni sistemle biyometrik, sahip olunan bilgiler ve bilinen bilgilerden ikisi kullanılacak. Yeni elektronik kimlikler ve pin numaraları ile artık bankacılık işlemleri yapılabilecek.

Yüz yüze gelmeye gerek kalmayacak
Pandemi döneminde bankalar müşterilerinin dijital kanaldan işlem yapmalarını sağlarken, limitleri artırdı. Online işlemlerde büyük bir artış görüldü. Yeni dönem banka hesap sahipliğini de yükseltecek. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle sözleşmeler yazılı, uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülecek. Nitekim bu düzenleme Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası'ndaki "sözleşme şartları" hükmüne de eklenecek. Artık bankalar müşteriyle sözleşme ilişkisi kurarken yüz yüze gelmeden, fiziki belge, ıslak imza kullanmadan teknolojiye uygun yöntemleri kullanabilecek.

İşte yeni düzenlemeler
* Çağrı merkezleri artık anne kızlık soyadını sormayacak
* Müşteri temsilcileri güvenlik için doğrulama yapmayacak
* SMS, e-postalar teyitli numara, adreslere gönderilecek
* Müşteriye ekstre gönderimi devam edecek
* Sözleşmeyi imzalamayan arama motorlarına reklam verilmeyecek
* Bilgi, vergi güvenliğinden yönetim kurulları doğrudan sorumlu olacak

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