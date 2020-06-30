Cumhurbaşkanı Erdoğan sekizinci kez torun sahibi oldu

Berat-Esra Albayrak çiftinin dördüncü çocuğuna Hamza Salih ismi verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sekizinci kez torun sahibi oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sekizinci kez torun sahibi olmanın sevincini yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albarak'ın dördüncü çocukları dünyaya geldi.

''Bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi''

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.

Sekizinci torununa kavuştu

Sekizinci kez torun sahibi olma sevinci yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilal-Reyhan Erdoğan çiftinden üç, Selçuk-Sümeyye Bayraktar çiftinden ise bir torunu var.