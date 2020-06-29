Yunanistan'dan Türkiye ve diğer komşu ülkelere sınırlarını açma kararı

Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını açma kararı aldı.

Abone ol

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.