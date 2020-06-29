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HABER /  DÜNYA

AB, Rusya’ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar 6 ay uzatıldı.

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

AB, Rusya'ya yaptırımları 31 ocak'a kadar uzattı
Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı da yapamıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

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