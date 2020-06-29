Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan polis memuru hayatını kaybetti.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Aydın Mahallesi'nde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftliğin sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti

Olayda pompalı tüfekle ateş edilen polis memuru Kara yaşamını yitirirken, yaralanan Akbulut da hastanede tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Koyunlar bu tarafa geçti diye, balta ve tüfekle saldırmışlar"

İbrahim Kara'nın amcası Bilal Kara, besicilik yapan ağabeyi ile komşusu Nizam Akbulut arasında Ramazan Bayramı öncesinde, koyunların otlatılmasıyla ilgili kavga çıktığını söyledi.

Aralarında başka bir alacak verecek meselesi olmadığını kaydeden amca Bilal Kara, şöyle konuştu: "Koyunlar bu tarafa geçti diye, balta ve tüfekle saldırmışlar. Daha önce ağabeyimle, 'Koyunları buraya salmayacaksın' diye tartışmışlar, sadece bu. Ramazan Bayramı'nda gelmiştim ben ağabeyimle bayramlaşmaya. 'Bana yumruk attılar ama ben emniyete söyledim' dedi. Akşamüzeri koyunlar bu tarafa geliyor, İbrahim de 'Tamam baba ben getireyim, sen dur' diyor. Kurban öncesinde malları kalabalık olduğu için babasına yardıma gelirdi. Nişanlanacaktı."