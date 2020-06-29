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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (29 Haziran 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5115'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 198.613'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 172 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 171 bin 809'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 375, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1018 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz'' ifadelerini kullandı

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