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Vincent Janssen koronavirüse yakalandı

Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

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Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim, en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı. 

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, Meksika temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor. 

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