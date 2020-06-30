Vincent Janssen koronavirüse yakalandı
Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.Abone ol
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim, en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.
2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, Meksika temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor.