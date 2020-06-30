BIST 115.843
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,60
HABER /  YEREL
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 79 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 15, Haliliye'de 19, Karaköprü'de 23, Siverek'te 2, Viranşehir'de 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 28 evdeki karantina ise sona erdirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BM'den acı rapor: 33 bin kız çocuğu yaşlı adamlarla evlenmeye zorlanacak
3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sekizinci kez torun sahibi oldu
Emniyetten sınava giren genç kıza ceza haberine yalanlama
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi
Yunanistan'dan Türkiye ve diğer komşu ülkelere sınırlarını açma kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı
Adana'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Vincent Janssen koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Çay bayat diyen müşteri kendisine servis yapan öğretmeni vurdu
2020 üniversite sınavı ve taban puanları kaç? ÖSYM tercih robotu
Yorumlar