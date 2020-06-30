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Dolar ne kadar? İşte dolarda haftanın ilk rakamaları

Yoğun veri akışının olacağı 30 Haziran Salı gününe dolar/TL 6,85 civarında başladı. Yurt içi döviz piyasalarında son günlerde yaşanan durağan hava yeni haftada da sürüyor.

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Piyasalar bugün açıklanacak dış ticaret istatistiklerini beklerken dolar/TL güne 6,85 civarında başladı. Euro/TL ise 7,70 TL'den işlem görüyor. İstihdam kaybı yaşanmaması adına kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı. TÜİK ise bugün dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyatları verilerini açıklayacak.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncü veriler ekonominin güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.” derken kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatıldı.

Avrupa Birliği (AB), 14 ülkenin AB'ye seyahat etmesine izin vermeyi planlıyor. Listede ABD, Rusya ve Türkiye ise bulunmuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin “önemli bir yeni aşamaya” beklenenden daha erken girmeyi başardığını ancak pandemi öncesi seviyelere dönülmeden önce hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

Bugün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasının ara duruşması yapılacak. Davaya bakan Başsavcı Geoffrey Berman, Başkan Trump’ın isteği üzerine görevden alınmıştı.

Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi
  • Gram altın / Alış: 389,94 - Satış: 390,03
  • Çeyrek altın / Alış: 631,30 - Satış: 639,60
  • Yarım altın / Alış: 1.262,60 - Satış: 1.277,60
  • Cumhuriyet altını / Alış: 2.524,00 - Satış: 2.544,20
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