BIST 115.843
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,74
HABER /  GALATASARAY
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Fatih Terim: Seri kalsın Lemina gitsin

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sezon başında kiralanan Seri ve Lemina konusunda son kararını verdi.

Abone ol

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın orta sahasını oluşturan Lemina-Seri ikilisinin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. 

Şampiyonluk iddiası kalmadığı için küçülmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, yıllık 4'er milyon Euro maliyeti olan iki oyuncudan sadece birini kiralayabilir. Fatih Terim'in tercihinin Mario Lemina yerine Jean Michael Seri olduğu öğrenildi.

Seri'nin kalmasını istiyor
Sabah'ın haberine göre; Terim, sezonun ikinci yarısında takımın en iyisi olan Seri'nin yeni sezonda da kadroda tutulmasını istiyor. Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Seri'yi bir yıl daha kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

Lemina kredisini tüketti 
Southampton'dan kiralanan ve 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina'nın ise gelecek sezon kalması bir hayli zor. Gabonlu oyuncu sakatlık problemi nedeniyle kredisini tüketti. Kasımpaşa, Trabzon, Ankaragücü ve Malatya'dan sonra Başakşehir maçında da oyunu terk eden Lemine artık Galatasaray'ın orta saha listesinde öncelikli değil.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bankacılıkta yeni dönem yarın başlıyor! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
1 milyon işyeri için yeni dönem! İş güvenliği ve sağlık hizmeti şartı olacak
BM'den acı rapor: 33 bin kız çocuğu yaşlı adamlarla evlenmeye zorlanacak
3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sekizinci kez torun sahibi oldu
Emniyetten sınava giren genç kıza ceza haberine yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Arda’nın Barcelona macerası resmen sona erdi
Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı
Adana'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Vincent Janssen koronavirüse yakalandı
Ebru Şahin Cedi Osman aşk mı yaşıyor Ebru Şahin resmen duyurdu
Yorumlar