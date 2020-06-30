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Karaman'da yakınları polisi aradı evde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

KARAMAN'da yalnız yaşayan şeker hastası yaşlı adam, evinde ölmüş olarak bulundu. Yapılan kontrolde Hüseyin Rahmi Aksoy'un 3 gün önce öldüğü belirlendi.

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Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 44. Sokak’ta bulunan Adıgüzel Apartmanının 3’ncü katındaki dairede yaşandı.

Yurtdışındaki yakınları polisten yardım istedi

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Hüseyin Rahmi Aksoy'dan (76) haber alamayan yurtdışındaki yakınları telefonla polisi arayarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak eve girdiğinde Aksoy'un kanepede hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aksoy'un üç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Aksoy'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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