Acun Ilıcalı yayınladı Sercan Nisa ses kaydı bildiğiniz gibi değil
Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasındaki ses kaydı yayınlandı. Ortaya çıktı ses kaydı Nisa ile Sercan arasında değil, Nisa ile Gizem arasında. Ses kaydının içeriği açıklanınca Sercan Yıldırım özür diledi.
Survivor'da Sercan Nisa ses kaydı herkesi ekrana kilitledi. Acun Ilıcalı ses kaydının aralarındaki ilişkiyi netleştireceğini duyurmuştu. Merak konusu olan ses kaydı 6 Nisan 2020 tarihinde adada kayda geçti. Ses kaydı Sercan ile Nisa arasında sanılmıştı. Ortaya çıktı ki kayıt Sercan'ın notunu ileten Gizem ile Nisa arasında geçmiş. Kameralardan uzak olduklarını düşündükleri bu konuşmanın ses kaydını Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde gündeme taşıdı. Peki ses kaydında ne var? Sercan ile Nisa arasındaki ilişki karşılıklı mı tek taraflı mı? İşte Sercan - Nisa ses kaydına ilişkin gelişmeler:
Survivor'da son yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, herkesi merak içinde bırakan Nisa - Sercan ses kaydı olayını açıkladı. Daha önce Sercan ile Nisa aşkına ilişkin bir çok video ekrana gelmişti. Bu video ise Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı söz konusu videoyu yayınlamayı bu akşam ki ada konseyine bıraktı. Videoyu yayınlamadan önce de içeriğine dair bilgi verdi ve kendi kanaatini de açıkladı.
Mikrofon açık kalmış : Ses kaydı 6 Nisan 2020 gününe ait çıktı. Kameralar açık olmasa da mikrofonları açık olduğu için konuşma kayıtlara giriyor. İzleyici ses kaydının Sercan ile Nisa arasında olduğunu düşünmüştü. Ancak ortaya çıktı ki ses kaydı Gizem ile Nisa arasında geçen konuşmaya dair. Sercan hoşlandığı Nisa'ya bir not yazıyor ve bu notu götüren kişi de Gizem oluyor. Not sebebiyle çok mutlu olan Gizem, Nisa'ya bunu iletiyor. Bu konuşmada Nisa, Sercan ile ilişkiye sıcak bakmadığını dile getiriyor.
Acun Ilıcalı izlediği ses kaydından edindiği izlenimi şöyle açıkladı:
"Benim olaydan anladığım şu ki Gizem bu konuya o kadar motive ki ilettiği mesajlar yanlış olabilir. İnan sana Gizem aracılığıyla Nisa'dan mesaj geliyorsa bu yanlış olabilir. Nisa'nın bu konuya bakış açısı senin tahmin ettiğin bakış açısı değil. O zaman adalar ayrı olduğu için yanlış anlaşılma olabilir. Bunun benim tarafımdan değerlendirilmesi tek kelimeyle iletişim kopukluğu".