Acun Ilıcalı yayınladı Sercan Nisa ses kaydı bildiğiniz gibi değil

Survivor'da son yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, herkesi merak içinde bırakan Nisa - Sercan ses kaydı olayını açıkladı. Daha önce Sercan ile Nisa aşkına ilişkin bir çok video ekrana gelmişti. Bu video ise Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı söz konusu videoyu yayınlamayı bu akşam ki ada konseyine bıraktı. Videoyu yayınlamadan önce de içeriğine dair bilgi verdi ve kendi kanaatini de açıkladı.