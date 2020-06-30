Maduro yaptırım kararı sonrası AB temsilcisine ülkeden ayrılması için 72 saat verdi!

VENEZÜELLA Devlet Başkanı Maduro, Avrupa Birliği'nin (AB), bazı Venezüellalı siyasilere yaptırım uygulama kararının ardından, Venezüella'daki AB Temsilcisi'ne ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdiğini açıkladı.

Abone ol

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin aralarında Venezüellalı muhalif siyasilerin olduğu 11 kişiye yaptırım uygulama kararını kınadı.

Devlet Başkanı Maduro, AB'yi sömürgecilikle suçlayarak, "Bugün AB, anayasaya saygı duyan kurumları oluşturan Venezüellalılara karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Ulusal Meclis (AN) yönetimine, AB'nin Caracas Temsilciliği'nin emirlerini yerine getirmediği için yaptırım uyguluyorlar" dedi.

Venezüella'ya saygı duyulması çağrısı yapan Maduro, "AB'nin Caracas Temsilcisi'ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat verme kararı aldım. Eğer Venezüella'ya saygı duymak istemiyorlarsa, gitsinler" ifadelerini kullandı.

AB, aralarında Guaido'yu desteklemeyen bir grup muhalifin de bulunduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, aralarında çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'in (AN) Başkanı seçilen Luis Parra ve yardımcılarının da olduğu bu kişilere yaptırım uygulanmasına 'AN'nin demokratik işleyişine karşı hareket etmek' gerekçe gösterilmişti.