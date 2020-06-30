BIST 115.843
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,74
HABER /  POLİTİKA
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Abdullah Gül iddiası konuşuluyor Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçladığını iddia etti.

Abone ol

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini dün bozdu. Karar Gazetesi'nden Taha Akyol'un sorularını yantlayan Gül, ekonomiyle ilgili "Gelinen durum kaygı verici" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ü dün yayımlanan röportajı bir anda gündem oldu. Gül'ün neden sessizliğini bozduğu merak konusu olurken, gazeteci Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayımlanan yazısında Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın adayı olmayı amaçladığını iddia etti. Hakan, Gül'ün bu sebeple Ali Babacan'ın partisinde kendisini öne çıkarmadığını, geri planda tuttuğunu belirtti.

Gül'ün taktiği

Ali Babacan’a kurdurduğu partinin, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında önemli bir rol oynayacağı beklentisi içinde olduğunu savunan yazar,  Gül'ün taktiğini "Sessiz kalmak. Ama “Sen hep sessiz kaldın” demesinler diye arada sırada “kontrollü hükümet eleştirileri” yapmak" olarak açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ne kadar? İşte dolarda haftanın ilk rakamaları
Soylu duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Bankacılıkta yeni dönem yarın başlıyor! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
1 milyon işyeri için yeni dönem! İş güvenliği ve sağlık hizmeti şartı olacak
BM'den acı rapor: 33 bin kız çocuğu yaşlı adamlarla evlenmeye zorlanacak
3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Merve Bayraktar kimdir Ufuk Bayraktar'ın eşi kaç yaşında ihaneti ifşa etti
Hamza Hamzaoğlu: Böyle bir oyunu kabul edemeyiz
Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Nihat Özdemir'den hakem hatalarına yanıt: Hangimiz hatasısız
Macron'dan Libya açıklaması: Türkiye tarihi cezai bir sorumluluk taşıyor
Diş hekimliği taban puanları 2020 özel ve devlet üniversitesi kaç puan
Yorumlar