BIST 114.668
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 390,59
HABER /  POLİTİKA

Abdullah Gül uzun bir aradan sonra konuştu! Ekonomik göstergeler kaygı verici

Ali Babacan öncülüğünde yeni kurulan DEVA Partisine perde arkasından destek veren 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini Karar'dan Taha Akyol'a bozdu. Gül, "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici." dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Gül "Kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü parlamenter sistem olmalı. Çünkü Türkiye’de ideal demokratik hukuk devleti böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temeli" dedi.

Abdullah Gül, uzun bir aradan sonra Karar gazetesinden Taha Akyol'a konuştu.

"Bu durum kaygı verici"

Gül, şunları söyledi;

"Türkiye uzun vadeli, analize ve uzmanlığa dayalı bir strateji noksanlığını hissediyor. Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici." 

'Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum'

Cumhurbaşkanlığı sistemine dair görüşlerini de dile getiren Gül, "Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum. Çünkü, ülkemizde ideal demokratik hukuk devleti ancak böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel zeminidir." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Korkutan açıklama! Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya girdik
ABD Başkanı Donald Trump olay videoyu paylaştı tepki gelince sildi
Fransa'daki seçimlerde Macron'a büyük şok! Ağır yenilgi aldı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı! İstanbul için minimum 7.3'lük deprem geliyor şakası yok
Canavar anne! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Baldızını hamile bıraktı! Kaçak kürtaja götürdü ve kadın öldü...
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de nakliyat şoförü kaza yaptı güneşi suçlu buldu
İbrahim Tatlıses sevgilisi kim Gülçin Karakaya 42 yaş küçük!
Avustralya’da Kovid-19 vakaları yükselişe geçti
Okan Buruk: Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz
Fransa'da Komünist Parti'nin 100 yıllık saltanatını yıkan Türk: Metin Yavuz
İbrahim Tatlıses evlilikleri ilk eşi kimdir kaç çocuğu var?
Yorumlar