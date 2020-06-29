Abdullah Gül uzun bir aradan sonra konuştu! Ekonomik göstergeler kaygı verici

Ali Babacan öncülüğünde yeni kurulan DEVA Partisine perde arkasından destek veren 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini Karar'dan Taha Akyol'a bozdu. Gül, "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici." dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Gül "Kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü parlamenter sistem olmalı. Çünkü Türkiye’de ideal demokratik hukuk devleti böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temeli" dedi.

Abdullah Gül, uzun bir aradan sonra Karar gazetesinden Taha Akyol'a konuştu.

"Bu durum kaygı verici"

Gül, şunları söyledi;

"Türkiye uzun vadeli, analize ve uzmanlığa dayalı bir strateji noksanlığını hissediyor. Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici."

'Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum'

Cumhurbaşkanlığı sistemine dair görüşlerini de dile getiren Gül, "Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum. Çünkü, ülkemizde ideal demokratik hukuk devleti ancak böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel zeminidir." ifadelerini kullandı.