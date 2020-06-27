Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.