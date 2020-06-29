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HABER /  SAĞLIK

Korkutan açıklama! Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya girdik

Dünya diken üstünde... Koronavirüste ikinci dalganın ne zaman başlayacağı tartışılırken İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip koronavirüste (Covid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı. 

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İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı. Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi. 

İbadethaneler ve düğün salonları kapatılıyor

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı. 

Talimatlara uyulmazsa tüm işyerleri kapatılacak

Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. 

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

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