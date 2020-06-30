Survivor'da dokunulmazlık oyununda bir ilke imza attı 3. eleme adayı bakın kim oldu
Survivor'ın 122. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde bir ismi eleme potasına gönderdi.
29 Haziran Pazartesi akşamı TV8'de ekranlara gelen Survivor'ın 122. bölümünde haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu yaşandı. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Dominik'te Sercan Yıldırım adeta bir ilke imza atmayı başardı.
"Sercan tarih yazdı": Survivor'da bu hafta ilk iki dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazanmıştı. Survivor'ın 122. bölümündeki 3. bireysel dokunulmazlık oyununu yine Sercan kazanmayı başardı. Survivor'da üst üste 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım, adaya damgasını vurdu.
Survivor 2020'de ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık sonrasında ise yine kazanan isim olan Sercan, bu defa geçen hafta da ismini söylediği Nisa'yı yeniden eleme adayı olarak gösterdi.
"Barış'ı 3. eleme adayı gösterdi": Böylece elemeye kalan ilk iki isim Nisa ve Berkan oldu. Survivor'ın yeni bölümünde 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak Barış'ın adını söyledi.