Merve Bayraktar kimdir Ufuk Bayraktar'ın eşi kaç yaşında ihaneti ifşa etti

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını iddia etti ve ihanet mesajlarını bir bir ifşa etti. Kendi evimde kendi yatağımda eşim beni aldattı diyen Merve Bayraktar'ın paylaşımı olay oldu. Peki kimdir Ufuk Bayraktar, kaç yaşında eşi Merve Bayraktar kimdir ve kaç yaşında?

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Yılın ihanet bombasını oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar patlattı. Çocuklarının babası Ufuk Bayraktar'ın kendisini genç bir kızla aldattığını söyleyen Merve Bayraktar mesajları bir bir ifşa etti. Kendi evimde kendi yatağımda eşim beni aldattı diyen Merve Bayraktar da merak konusu oldu. Peki kimdir Merve Bayraktar, yaşı kaç eşi oyuncu Ufuk Bayraktar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği oynayan ve bu rolle adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı iddiaları bugün magazin basınının konusu oldu. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi.

Eşini kendi evinde kendi yatağında genç kız kızla defalarca aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar merak konusu oldu.

Peki kimdir Ufuk Bayraktar ve eşi Merve Bayraktar hangi dizilerde rol aldı, Ufuk Bayraktar neden cezaevinde yattı?

Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Dağıstanlı' rolüne hayat veren Ufuk Bayraktar, 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Ramiz Dayı'nın (Tuncel Kurtiz) gençliği rolüyle hafızalarda yer etmişti. İşte, Ufuk Bayraktar hakkında merak edilenler...

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin "Bekleme Odası" ile "Kader" adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler", Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta", Cemal Şan'ın "Ali'nin Sekiz Günü" ve Feo Aladağ'ın "Ayrılık" adlı filmlerinde rol aldı.

Ufuk Bayraktar asıl çıkışını ise atv'de yayınlanan Ezel dizisiyle yaptı. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, performansıyla adından söz ettirdi.

Dönem projelerinde yer alan Ufuk Bayraktar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin' de Dağıtsanlı karakterine hayat verdi.

Ufuk Bayraktar, 2019'da, 11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı.

Zeki Demirkubuz'un Kader filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan oyuncu, gişe rekortmeni Dağ filmiyle de adından söz ettirmişti.