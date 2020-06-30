Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajlarını eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Benim yatağımda...
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını iddia etti ve ihanet mesajlarını bir bir ifşa etti. Kendi evimde kendi yatağımda eşim beni aldattı diyen Merve Bayraktar'ın paylaşımı olay oldu. Peki kimdir Ufuk Bayraktar, kaç yaşında eşi Merve Bayraktar kimdir ve kaç yaşında?
Yılın ihanet bombasını oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar patlattı. Çocuklarının babası Ufuk Bayraktar'ın kendisini genç bir kızla aldattığını söyleyen Merve Bayraktar mesajları bir bir ifşa etti. Kendi evimde kendi yatağımda eşim beni aldattı diyen Merve Bayraktar da merak konusu oldu. Peki kimdir Merve Bayraktar, yaşı kaç eşi oyuncu Ufuk Bayraktar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği oynayan ve bu rolle adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı iddiaları bugün magazin basınının konusu oldu. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi.
Eşini kendi evinde kendi yatağında genç kız kızla defalarca aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar merak konusu oldu.
Peki kimdir Ufuk Bayraktar ve eşi Merve Bayraktar hangi dizilerde rol aldı, Ufuk Bayraktar neden cezaevinde yattı?