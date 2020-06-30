Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajlarını eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Benim yatağımda...

Yılın ihanet bombasını oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar patlattı. Çocuklarının babası Ufuk Bayraktar'ın kendisini genç bir kızla aldattığını söyleyen Merve Bayraktar mesajları bir bir ifşa etti. Kendi evimde kendi yatağımda eşim beni aldattı diyen Merve Bayraktar da merak konusu oldu. Peki kimdir Merve Bayraktar, yaşı kaç eşi oyuncu Ufuk Bayraktar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?