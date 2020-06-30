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Nihat Özdemir'den hakem hatalarına yanıt: Hangimiz hatasısız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakem tepkilerine yönelik olarak herkesin hata yapabileceğini söyledi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, son günlerde hakem kararlarına gelen tepkiler üzerine bir değerlendirme yaptı. Milliyet'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandemi sonrasındaki süreçte her şeyin iyiye gittiğini söyledi.

"İnanılmaz bir mücadele örneği gösteriyorlar"
Uzun süren ayrılığa rağmen takımların lige yeniden motive olduğunu gözlemlediğini söyleyen Özdemir, "İnanılmaz bir mücadele örneği gösteriyorlar" dedi.

''Hakem hataları yaşanmıyor mu''
Hakemlerin de bu virüsten olumsuz etkilendiğini belirten TFF Başkanı, "Avrupa futboluna bakın; İngiltere, İspanya, veya İtalya gibi ülkelerde de hakem hataları yaşanmıyor mu, yaşanıyor" dedi.

''İnsanın olduğu yerde hata vardır''
Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki klasik olacak ama, insanın olduğu yerde hata vardır... Bakın, iş yaparken hangimiz hata yapmıyoruz?. Her iş alanında hatalar vardır. Teknik adamı da, futbolcusu da hata yapmıyor mu, elbette yapıyor. Kaldı ki olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Kötü niyet var mı, ben ona bakarım. Hakemlerimizin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. VAR'ın hakemlerimize katkısı elbette var. Hataları asgariye indiriyor."

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