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Galatasaray Emin Bayram'ı bırakma niyetinde değil

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Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde gösterdiği iyi performansıyla göz dolduran Emin Bayram, yuvada kalacak. Maç başı 10 bin TL kazandığı belirtilen genç yıldız performansını sürdürürse, sözleşmesi uzatılacak.

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Başakşehir karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray, Emin Bayram'ı kazandı. Belki de aylardır Galatasaray'ın yüzünü güldüren tek nokta 17 yaşındaki oyuncunun performansı oldu.

Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor.

Maç başı 10 bin TL alıyor

Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor. Başakşehir karşısında Emin Bayram'ın performansı Galatasaray'da Fatih Terim'in de yönetimin de takdirini kazanmış durumda.

Sezon sonu sözleşmesi uzatılacak

Fatih Terim, Ozan Kabak ve Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Emin Bayram konusunda ısrar edip genç futbolcuyu Trabzonspor karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor.

Son 5 haftada 17 yaşındaki futbolcu bu performansını sürdürürse Galatasaray yönetimi sezon sonunda kontratında iyileştirme yapıp Emin Bayram'ın sözleşmesini uzatacak.

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