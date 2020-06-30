Falcao'nun eşi doğum için Türkiye'yi seçti sağlık sistemini öve öve bitiremedi
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, "Bebeğimiz Türkiye'de doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Açıkçası Türkiye'deki sağlık sistemi beni büyüledi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, evlilikleri ve eşinin kariyeriyle şekillenen yaşamı ile ilgili bir Instagram röportajı gerçekleştirdi.
19 yaşında evlenmişler: Lorelei Taron, 19 yaşında evlendiği Radamel Falcao'nun kariyeri sebebiyle sık sık şehir değiştirmek zorunda kalmalarının zorluklarını çektiğini ancak her zorluğa alışarak Falcao ile mutlu bir aile yapılarının olduğunu söyledi.
''Uyum sağlamak benim için zor oldu": Taron açıklamasında, "19 yaşında evlendim ve evet ilk başlarda çok zorlandım. Çok farklı bir dünyadaydım çünkü ben kilisede büyüdüm. Dışarıdaki insanlarla nasıl konuşacağıma kadar uyum sağlamak benim için zor oldu" sözlerini kullandı.
Seyahatler-deplasmanlar: Taron, Falcao ile ilgilenmeye ve gittiği her ülkeye, seyahatlere ve deplasmanlara dahi gittiğini belirterek evlendiklerinden bu yana kendisinin de hareketli bir yaşama sahip olduğunu söyledi.