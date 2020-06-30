Falcao'nun eşi doğum için Türkiye'yi seçti sağlık sistemini öve öve bitiremedi

''Uyum sağlamak benim için zor oldu": Taron açıklamasında, "19 yaşında evlendim ve evet ilk başlarda çok zorlandım. Çok farklı bir dünyadaydım çünkü ben kilisede büyüdüm. Dışarıdaki insanlarla nasıl konuşacağıma kadar uyum sağlamak benim için zor oldu" sözlerini kullandı.