Doğru bilinen yanlış! D vitamini Koronavirüs'ten korumuyor

Bilim insanları koronavirüsü önlemek için D vitamini takviyesi desteğinin işe yaradığına ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı.

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The Guardian'da yer alan habere göre, Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (Nice), D vitamini ve Koronavirüs arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 5 araştırmanın incelendiğini ve D vitamini takviyesinin Covid-19'u önlediğine dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

"Önlediğine dair sonuç yok"

Araştırmayı yürüten Nice Direktörü Paul Chrisp, "D vitamiyle bağlantılı yararlı durumlar olsa da hızlı bir kanıt arama süreci bu takviyenin Covid-19'u önlediğine dair bir sonuç görmedi. Bu konuda araştırmalar sürüyor, gelişmeler geldikçe güncelleyeceğiz" diye konuştu.

Beslenme Alanında Bilimsel Danışmanlık Komitesi (SACN) de D vitamininin Koronavirüs'ten korumadığına ilişkin bir açıklama yaptı.