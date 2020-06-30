Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronovirüste son durumu açıkladı: Sert müdahale şart

Koronavirüste Türkiye'nin son durumunu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Vaka sayısının 1500’den 1300’e düşmesi azalma değil" deyip "sert müdahale şart" uyarısında bulundu.

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Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Prof. Ceyhan'a göre belirti göstermeyen kişiler hastalığı yaydı, normalleşmenin etkisi hesaplanamadı ve 'Virüs yaz aylarında ölür' safsatası yayıldı.

3 temel hata

Hande Fırat'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Vakalardaki yükselmenin tek nedeni normalleşme. Hocaya göre başka neden aramaya gerek yok.

Ancak bir yandan da tüm dünya ekonomik, sosyal, toplumsal nedenlerle normalleşmeye mecbur. Mesele normalleşirken yapılırken yanlışlarda ya da hesaba katılmayan unsurlarda, hatta yanlış yapılan hesaplarda... Mehmet Hoca üç hesap yanlışını sıraladı:

1- Belirti göstermeyen kişiler: Hastalık belirtisi göstermeyenler tüm dünyada virüsü yaymaya devam ettiler.

2- Virüs yaz aylarında ölür ya da etkisi azalır: Bazı kişilerin bu düşüncede olması ve bunu dile getirmesi yanlıştı. Pandeminin mevsimi olmaz.

3- Normalleşmenin etkisi bilinmiyordu, hesap edilemedi.

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