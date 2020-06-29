Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısı askeri kullanım için onaylandı
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 10 milyonu geçerken; Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran bir haber geldi. CanSino tarafından geliştirilen potansiyel bir koronavirüs aşısının orduda kullanımı onaylandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi için ülkeler birbiriyle kıyasıya bir rekabet içindeyken; pandeminin ortaya çıktığı Çin, bir adım öne geçti.
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CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilen potansiyel bir Kovid-19 aşısı, askeriyede kullanılmak için onaylandı.
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CanSino tarafından yapılan açıklamada, aşının klinik deneylerle güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından 25 Haziran’da Çin Merkez Askeri Komisyonunun söz konusu aşıyı bir yıl boyunca orduda kullanmak için onayladığını belirtti.
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'Ad5-nCoV' adı verilen aşı Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen sekiz aşı adayından biri.
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