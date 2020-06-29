Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısı askeri kullanım için onaylandı

CanSino tarafından yapılan açıklamada, aşının klinik deneylerle güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından 25 Haziran’da Çin Merkez Askeri Komisyonunun söz konusu aşıyı bir yıl boyunca orduda kullanmak için onayladığını belirtti.