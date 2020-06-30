Mehmet Ali Çebi kimdir Selin Demiratar'ın eşi ünlü otellerin sahibi çıktı

Oyunculuk kariyerine Koçum Benim dizisi ile başlayan Selin Demiratar iş adamı Mehmet Ali Çebi ile sürpriz bir şekilde evlendi. 37 yaşında olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasında 10 yaş fark var. Mövenpick ve Le Meridien Etiler otellerinin sahibi olan Mehmet Ali Çebi 47 yaşında ve 2 çocuğu var.

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Selin Demiratar sürpriz bir evlilik kararı ile iş adamı Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturdu. 37 yaşında evlenen Selin Demiratar'ın eşi övenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi. Daha önce iki kez evlilik yapan ve bu evliliklerden 2 çocugu olan Mehmet Ali Çebi 47 yaşında.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş adamı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.

Selin Demiratar, 20 Mart 1983, Erzincan doğumlu Türk oyuncudur. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2000 – Bana Babamı Anlat

2001 – 90-60-90 (Burcu)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Ayşe Sultan) / Sinema Filmi

2002 – Koçum Benim (Eylül) 2003 – Lise Defteri (Güney Doğru)

2004 – Sular Durulmuyor (Gülçin)

2005/2006 – Acı Hayat (Nermin Yıldız)

2005 – Şaşkın (Pelin) / Sinema Filmi

2007 – O Kadın (Yeşim) / Sinema Filmi

2008/2010 – Adanalı (İdil)

2008 – Dur Yolcu (Ayşe)

2008 – Gazi (Tuna)

2011 – Türkan (Çiçek) / Sinema Filmi

2012/2013 – Huzur Sokağı (Feyza)

2013 – Patlak Sokaklar – Gerzomat (Dedektif Jennifer) / Sinema Filmi