Cem Uzan Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi'ne video konferans yoluyla katılacak

10 yıldır sığınma hakkı aldığı Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'nin 5’inci Olağan Kongresi, 2 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Uzan’ın kongreye video konferans ile katılması bekleniyor.

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Cem Uzan'ın kurucu genel başkan olduğu Genç Parti’nin 5’inci Olağan Kongresi, 2 Temmuz günü Ankara Yenimahalle’de bulunan Dört Mevsim Toplantı Salonu’nda yapılacak.

10 yıldır Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin 5’inci Olağan Kongresi’ne video konferans ile katılacağı öğrenildi. Kongrede divanın oluşturulmasının ardından, faaliyet ve hesap raporu görüşülecek, genel başkan ve merkez yönetim kurulu seçimleri yapılacak.

7.25 oy almıştı

2002 yılında Yeniden Doğuş Partisi’nin isim değiştirmesiyle Cem Uzan ve çevresindekiler tarafından kurulan Genç Parti, AK Parti’nin yüzde 34 oy oranıyla tek başına iktidar olduğu 3 Kasım 2002 yüzde 7.25 oy alarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2 milyon 284 bin seçmenin oyunu alan ve seçimde 5’nci olan Genç Parti, buna rağmen yüzde 10’luk seçim barajı nedeniyle Meclis’e girmeye hak kazanamamıştı.

Muhalefet suçlamıştı

Muhalefet, bu seçimde sağın oylarını bölüp AK Parti’yi tek başına iktidar yaptığı gerekçesiyle Uzan’a sert eleştiriler yöneltmişti. Hakkında çeşitli davalar bulunan Cem Uzan, 2010 yılında Fransa’ya gitmiş ve bu ülkeden siyasi sığınma hakkı almıştı. Genç Parti daha sonraki seçimlere katılmamıştı.