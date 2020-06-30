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Bülent Arınç: Bir kişi hariç tüm siyasetçiler FETÖ ile bir araya gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, FETÖ konusunda söylediği ''Masum değiliz hiçbirimiz'' sözlerine açıklık getirerek, "herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu. Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, FETÖ konusunda söylediği ''Masum değiliz hiçbirimiz'' sözlerine Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin nabzı programında açıklık getirdi.

Yayına telefonla bağlanan Bülent Arınç, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal hariç bütün siyasetçilerin FETÖ ile bir araya geldiğini iddia etti. "15 Temmuz'da KPSS'de soru çalındığını öğrendik" açıklamasında da bulunan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'un siyasi ayağı araştırılmalı. FETÖ örgütü nasıl silah kullanacak bir noktaya geldi? İşin politik, toplumsal boyutu var. Bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmişlerdir. 2011 seçimlerinden sonra FETÖ kendini belli etmeye çalıştı. Gülen'i ziyaret etmeye giden milletvekilleri var. Bunlara plaket verenler var. 15 Temmuz'da KPSS'de soru çalındığını öğrendik. 15 Temmuz'dan önce kim konuştu? Kendilerini bu kadar gizleyenlere biz hüsnüzan göstererek güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek ama bilin ki; herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu. Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir."

Arınç ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir programda kendisine FETÖ ile ilgili sorulan bir soruya "Kendilerini bu kadar gizleyen çok kötü, çok hesaplı bir örgütle karşı karşıyayız. İnsanlar bir yönüyle eğitime, bir yönüyle maneviyatına bakarak bunlara inandılar. Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz'' yanıtını vermişti. Arınç'ın bu yanıtı çok sayıda eleştiri almıştı.

 

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