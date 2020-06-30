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Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi

Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı.

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Koronovirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken bir kötü haber daha geldi. İç karartan gelişmeyi Çinli bilim insanları duyurdu.

Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor.

İnsanlar arasında yayılabilen bir tür

Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.

Bu virüs de yeni bir virüs türü olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok.

Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu.

Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı.

Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü. Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.

2009'da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor.

Çin'de tespit edilen yeni virüs de 2009 virüsüyle benziyor.

Aşı mümkün

G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor.

Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu.

Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söylüyor.

BBC Türkçe servisi

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