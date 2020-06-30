Bursa'da tek bacağıyla minibüs arkasında yaşıyor yürek burkan hayat hikayesi

Arabada hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Yunus Altuntaş, "Ben 54 yaşındayım. 12 yaşında elektrik akımına kapılarak ayağımı kaybettim. Babam parasızlıktan doktora götüremedi, ayağım kesildi. 42 yıldır tek ayakla yaşıyorum. İki defa evlendim, ikisinden de ayrıldım. Şu an bekârım, tek başına aracımda yaşıyorum. Bu aracı hayırseverlerin yardımlarıyla aldım. Yara bandı, kalem, çakmak ve kağıt mendil satarak karnımı doyurabiliyorum. Bekâr olduğum için bana ev vermiyorlar. Ben arabada yatmaktansa başımı sokabilecek sıcak bir yuva istiyorum" dedi.