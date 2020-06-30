Diyarbakır HDP binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha katıldı

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Sema için oturma eylemine katılan anne Hanım Dalçiçek, "Kızımı bıraksınlar, gelsin. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum." dedi.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 302'inci gününde sürüyor.

Bir anne daha evladına kavuşmak için eyleme katıldı.

En son Kurban Bayramı'nda gördü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki kızı Sema için oturma eylemine katılan anne Hanım Dalçiçek, lise birinci sınıf öğrencisi olan kızının Kurban Bayramı'nda gezmek için evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

“Biz vermiyoruz, evinize gidin''

Kızını her yerde aradıklarını ve sormak için HDP'nin ilçe teşkilatına gittiklerinde “Biz vermiyoruz, evinize gidin.” cevabını aldıklarını belirten Dalçiçek, oturma eylemini televizyonlarda görünce eyleme katılmaya karar verdiğini belirtti.

Diğer çocukları kaçırılmasın diye İstanbul'a taşındı

“Kızımı HDP'liler kaçırdı, ben bu yüzden buraya geldim. Kızımı bıraksınlar, gelsin.” ifadelerini kullanan Dalçiçek, diğer çocuklarının terör örgütünce kaçırılmaması için İstanbul'a taşındıklarını aktardı.

Dalçiçek, kızına “Gel, teslim ol. Biz seni özledik. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum.” diye seslendi.