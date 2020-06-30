BIST 116.424
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 390,73
HABER /  GÜNCEL
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Diyarbakır HDP binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha katıldı

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Sema için oturma eylemine katılan anne Hanım Dalçiçek, "Kızımı bıraksınlar, gelsin. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum." dedi.

Abone ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 302'inci gününde sürüyor.

Bir anne daha evladına kavuşmak için eyleme katıldı.

En son Kurban Bayramı'nda gördü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki kızı Sema için oturma eylemine katılan anne Hanım Dalçiçek, lise birinci sınıf öğrencisi olan kızının Kurban Bayramı'nda gezmek için evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

“Biz vermiyoruz, evinize gidin'' 

Kızını her yerde aradıklarını ve sormak için HDP'nin ilçe teşkilatına gittiklerinde “Biz vermiyoruz, evinize gidin.” cevabını aldıklarını belirten Dalçiçek, oturma eylemini televizyonlarda görünce eyleme katılmaya karar verdiğini belirtti.

Diğer çocukları kaçırılmasın diye İstanbul'a taşındı 

“Kızımı HDP'liler kaçırdı, ben bu yüzden buraya geldim. Kızımı bıraksınlar, gelsin.” ifadelerini kullanan Dalçiçek, diğer çocuklarının terör örgütünce kaçırılmaması için İstanbul'a taşındıklarını aktardı.

Dalçiçek, kızına “Gel, teslim ol. Biz seni özledik. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum.” diye seslendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cem Uzan Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi'ne video konferans yoluyla katılacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronovirüste son durumu açıkladı: Sert müdahale şart
Abdullah Gül iddiası konuşuluyor Ahmet Hakan yazdı
Dolar ne kadar? İşte dolarda haftanın ilk rakamaları
Soylu duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Bankacılıkta yeni dönem yarın başlıyor! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Kütahya'da kaybolan epilepsi hastası yaşlı adam bulundu
Selin Demiratar evlendi eşi Mehmet Ali Çebi kimdir hangi otellerin sahibi?
Bülent Arınç: Bir kişi hariç tüm siyasetçiler FETÖ ile bir araya gelmiştir
Ufuk Bayraktar mesajları ne yazdı eşi Merve Bayraktar ihaneti duyurdu
ATV Müge Anlı canlı yayında aranan küçük İkranur hakkında şoke eden iddia
Yorumlar