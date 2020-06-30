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Kütahya'da kaybolan epilepsi hastası yaşlı adam bulundu

İhlas Haber Ajansı
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KÜTAHYA'da kaybolan epilepsi hastası yaşlı adam, 11 saat sonra evine bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Bitkin düşen adamın sağlık durumu iyi.

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Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Osman Tosun isimli vatandaş, Emet ilçesi Yaylayolu köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Daha önce de kaybolmuş, ağaç altında bulundu

Ailesinin ve köylülerin 10 saat boyunca arayıp bulamadığı vatandaş için jandarmaya haber verildi. Epilepsi hastası olan ve ilaç kullanan, daha önce de evden ayrılıp kaybolduğu öğrenilen yaşlı adam, Emet Jandarma ekipleri tarafından köye 1 kilometre mesafede Ören mevkiinde ağaç altında otururken bulundu.

El fenerleri ile bulunan ve acıkmış ve bitkin olduğu belirlenen yaşlı adam jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldı. 11 saat sonra bulunup ailesine teslim edilen Osman Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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