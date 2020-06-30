BIST 116.424
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 390,73
HABER /  MİLLİ PİYANGO
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bu nasıl şans böyle? Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Milli Piyango'nun düzenlediği Sayısal Loto'da 20 gün arayla yapılan çekilişlerde çıkan 6 adet sayının 5'inin birbirinin aynısı olması bu nasış bir şans böyle dedirtti.

Abone ol

6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise "Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal" diyerek olayı değerlendirdi.

"3,5 trilyonda bir ihtimal"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995'er bin lira kazandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin şunları kaydetti: 20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle'den. Sürekli Yenimahalle'ye çıkan ikramiyeler dikkat çekici.

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçek oldu. Altı adet numaranın beşi aynı çıkıyor. Üstelik 644 kişi de bu rakamları bilmiş, inanılması güç bir durum.

"Bilimsel hesaplamaları zorlayan müdahale ihtimali..."

Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: Bu, Sayısal Loto tarihinde yapılan toplam 1335 çekiliş içinde, oynanan kolon sayısına oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı. Eğer Sayısal Loto çekilişlerinde 5 bilen sayısı 256 kişinin üzerine çıkıyorsa, bu durum çekilişlerdeki bilimsel hesaplamaları zorlayan bir müdahale olduğu ihtimalini artırıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yer İstanbul! Servet değerindeki otomobiller böyle çürümeye terk edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cem Uzan Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi'ne video konferans yoluyla katılacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronovirüste son durumu açıkladı: Sert müdahale şart
Abdullah Gül iddiası konuşuluyor Ahmet Hakan yazdı
Dolar ne kadar? İşte dolarda haftanın ilk rakamaları
Soylu duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Bankacılıkta yeni dönem yarın başlıyor! Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır HDP binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha katıldı
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Kütahya'da kaybolan epilepsi hastası yaşlı adam bulundu
Selin Demiratar evlendi eşi Mehmet Ali Çebi kimdir hangi otellerin sahibi?
Bülent Arınç: Bir kişi hariç tüm siyasetçiler FETÖ ile bir araya gelmiştir
Survivor'da eleme adayından sert sözler 2. dokunulmazlığı bakın kim kazandı
Yorumlar