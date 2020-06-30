Bu nasıl şans böyle? Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

Milli Piyango'nun düzenlediği Sayısal Loto'da 20 gün arayla yapılan çekilişlerde çıkan 6 adet sayının 5'inin birbirinin aynısı olması bu nasış bir şans böyle dedirtti.

Abone ol

6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise "Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal" diyerek olayı değerlendirdi.

"3,5 trilyonda bir ihtimal"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995'er bin lira kazandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin şunları kaydetti: 20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle'den. Sürekli Yenimahalle'ye çıkan ikramiyeler dikkat çekici.

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçek oldu. Altı adet numaranın beşi aynı çıkıyor. Üstelik 644 kişi de bu rakamları bilmiş, inanılması güç bir durum.

"Bilimsel hesaplamaları zorlayan müdahale ihtimali..."

Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: Bu, Sayısal Loto tarihinde yapılan toplam 1335 çekiliş içinde, oynanan kolon sayısına oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı. Eğer Sayısal Loto çekilişlerinde 5 bilen sayısı 256 kişinin üzerine çıkıyorsa, bu durum çekilişlerdeki bilimsel hesaplamaları zorlayan bir müdahale olduğu ihtimalini artırıyor.