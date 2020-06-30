Sivas'ta istilacı tırtıllara karşı 'Sahra' adlı ışıklı tuzak kuruldu

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Zara ilçesinde bazı köylerde tırtıl istilası görülmüştü. Altın kelebek olarak adlandırılan bu tırtıllar bölgede tedirginliği neden oldu. Bu kapsamda tırtıl istilasını önlemek amacıyla Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Zara, İmranlı ve Divriği Orman İşletme Şefliklerince mücadele başlatıldı.