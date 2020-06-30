CHP teklif verdi! İnternet medyasında çalışanlara basın kartı verilsin

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun teklifinde internet medyasında çalışan gazetecilere basın kartı verilmesi ve gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi önerisi var...

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, gazetecilerin çalışma koşullarının ve yayınların içeriklerinin düzenlenmesini öngören iki ayrı kanun teklifi hazırladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olmak üzere medya alanında faaliyet yürüten meslek örgütlerinin katkı sunduğu her iki kanun teklifi yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda ortaya çıktı.

"Kıdem tazminatı kazanma hakkı 1 yıla indirilsin"

“Basın İş Yasası” olarak bilinen ‘Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ teklifiyle yasadaki “gazeteci” tanımının güncellenmesi talep edildi. Kanun teklifiyle, internet haber sitelerinde çalışan gazetecilerin de kanun kapsamına alınarak başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm haklardan yararlanmaları öngörüldü.

Gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla, gazeteci ile işveren arasındaki sözleşmede deneme süresinin 3 aydan iki aya indirilmesini öneren kanun teklifinde bu alandaki diğer düzenleme talepleri şu şekilde sıralandı:

Gazetecinin ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi durumunda gazetecinin ihbar süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilmesi.

Yaşlılık aylığına hak kazanmak için şart olan yaş dışındaki diğer koşulları doldurması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan durumlarını belgeleyen yazılı istekleri halinde işten ayrılmaları koşuluyla gazeteciye kıdem tazminatının işverence ödenmesi.

Basın İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanması.

"Zorunlu yayınlar aylık 45 dakikaya düşürülsün"

Kılınç’ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifinde de radyo ve televizyonlarda yayınlanan zorunlu yayınlarla ilgili kapsamlı değişiklikler yer aldı.

İşitsel ve görsel medya kuruluşlarının, yazılı medyanın Basın İlan Kurumu’ndan aldığı resmi ilanlara benzer bir kamu desteği alabilmesini öngören teklifte bu alana ilişkin düzenleme talepleri şu şekilde sıralandı:

Zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesi.

Zorunlu yayınların 17.00-22.00 saatleri arasında yayınlanması şartının kaldırılarak 07.00 ila 00.00 saatleri arasında olması kaydıyla yayın kuşakları düzenlemesinin yayıncı kuruluşa bırakılması.

Zorunlu yayınların ücretsiz olma şartının kaldırılarak TRT dışındaki radyo ve televizyonlarda makul bir ücret karşılığı yapılması.