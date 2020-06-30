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AK Parti çoklu baro teklifini Meclis'e sundu Cahit Özkan'dan açıklamalar

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çoklu baro düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Özkan, '28 maddeden oluşan baro teklifini Meclis'e sunduklarını söyledi. Düzenleme, 5 binden fazla üyesi olan barolarda 2 bin avukatın ayrı bir baro kurmasına imkan sağlıyor.' dedi.

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AK Parti'li Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Çok sayıda baro teklife tepki amaçlı yürüyüş başlatmış, baro başkanları ile polis arasında Ankara girişinde kriz yaşanmıştı.

Özkan, Meclis'e sunulan çoklu baro düzenlemesiyle ilgili açıklama yapıyor. 

Özkan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var. Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik. Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir'de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu."

Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sevk ettik.

Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. 3 büyük ilde delegasyon antidemokratik bir şekilde belirleniyor. Getirdiğimiz düzenlemeyle her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Baro organlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayında yapılacak."

Şu anda Parlamentoda görüşülmekte olan 5 tane yasa var. Diğer kanunları da görüşüp tamamlamayı planlıyoruz. 

Bir kılık tanımı yapılırken baroların hazırladığı yönetmelikler vardı. Avukatlar bazen hakim bazen baroların lincine uğruyordu. Bunun mağduru genelde kadın avukatlar oluyordu. Biz mesleki haklar neyi gerektiriyorsa onu yapalım dedik. Cübbe zorunluluğu baki olmak üzere avukatların kılık kıyafetleriyle ilgili baskıları sona erdiriyoruz." 

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