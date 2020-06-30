Hakkari'de Bedirhan bebek ve annesini katleden terörist öldürüldü

HAKKARİ'de etkisiz hale getirilen terörist 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek'in 2018'de Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

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Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi. Sıcak gelişmeyi İçişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Yolda bombalı saldırıya uğramışlardı

Olay 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kalane Üs Bölgesinde meydana gelmişti. Üst bölgesinde bulunan eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya, dönüş yolunda PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlatılması sonucu Bedirhan bebekle birlikte şehit olmuştu.

'Partizan' kod adlı Adil Akyürek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Gri listede yer alıyordu

Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.''

Şehit bebeğin anneannesinin yüreğine su serpti

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesi, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

Anneanne Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada AA muhabirine, "Yavrumun katillerinden birini daha yakalamışlar. Milletimden, devletimden ve askerlerimden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler." dedi.

"Yavrumun acısı bir türlü dinmiyor"

Kızı ve torununun acısını hala yüreğinde hissettiğini vurgulayan Demir, "Yavrumun acısı bir türlü dinmiyor. Allah milletime zeval vermesin, Cumhurbaşkanıma zeval vermesin. Elinden geldiği kadar uğraşıyor. Askerlerime Allah güç, kuvvet versin. Şehitliğe uğrayıp yavruma müjdesini vereceğim, katilleri yok olduğu için." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın paylaşımı



Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabb'im, kahraman güvenlik güçlerimize güç, kuvv