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Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor kanser riskini azaltıyor

İhlas Haber Ajansı

Diyetisyen Seda Demetgül, özellikle sıcak havalarda serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden olan karpuzun antioksidan içeriği sayesinde prostat kanseri riskini azaltan meyvelerden biri olduğunu söyledi, faydalarını şöyle sıraladı:

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Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül karpuzun içeriğindeki B vitaminleri ile gün içinde enerjiyi korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Seda Demetgül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını engellemektedir. Aynı zamanda ABD’de Ulusal Kanser Enstitüsünde yapılan bir araştırmaya göre, karpuzun içerdiği likopenin prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmiştir.

"Kanseri önleyici özellik göstermektedirler"

Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Bu antioksidan bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanseri önleyici özellik göstermektedirler. Aynı zamanda potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür”

"Fazla meyve tüketimi yağ oranını arttırmaktadır"

“Karpuz ara öğün olarak tercih edilebiliyor hatta bazen ana öğün olarak da tüketimleri görebiliyoruz ama sadece meyve ana öğün olarak tüketilmemelidir. Meyveleri tüketirken porsiyon kontrolüne ve hangi besinlerle beraber tüketildiğine dikkat edilerek yenmelidir. Fazla meyve tüketimi de vücuttaki yağ oranını artırmaktadır. Evet, meyveler şekerlidir fakat önemli olan ne kadar tüketildiğidir.

Her besin için olduğu gibi meyvelerin tüketiminde de porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Özellikle şeker hastaları meyve tükettiğinde yanında mutlaka süt, yoğurt, ayran veya peynir gibi proteinli bir besin tüketmelidirler. Kendilerine özgü hazırlanmış bir diyet listesiyle beslenmelidirler. Çünkü diyetisyenler her şeker hastasına göre kişiye özel ve farklı diyet listeleri hazırlamakta ve planlamaktadırlar. Bu sebeple mutlaka bir diyetisyenden danışmanlık alınmasını özellikle önermekteyiz”

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