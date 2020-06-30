ABD'den bomba S-400 önerisi! 'Türkiye'deki S-400'leri biz alalım'

ABD'yle Türkiye arasındaki S-400 krizinin aşılması için aranan formül bulundu mu? Demokrat Senatör John Thune, S-400 sorunun, Rus menşeyli füze savunma sistemlerinin Amerikan ordusu tarafından alınması yoluyla çözülmesi için yasa değişikliği teklifi verdi.

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Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle ABD’yle yaşadığı krizde, çarpıcı bir çözüm önerisi geldi. Demokrat Senatör John Thune, ABD’yle Türkiye arasındaki S-400 krizinin aşılması için hava savunma sistemlerini Washington’ın almasını önerdi.

Teklifinde neler var?

Thune, 2021 Amerikan Ulusal Savunma Yetki Yasası’nda bir değişiklik teklifinde bulunarak, Amerikan ordusunun füze satın alma bütçesinin kullanılmasıyla Türkiye’deki S-400’lerin alınmasını önerdi. Senatörün geçtiğimiz hafta sunduğu değişiklik önerisinin kabul görüp görmeyeceği bilinmiyor.

'Zekice bir çıkış yolu'

Avrupa ve NATO politikalarından sorumlu eski Pentagon yetkilisi Jim Townsend ise krizin S-400’leri ABD’nin almasıyla çözülmesi önerisini ‘zekice’ bulduğunu söyledi. Townsend, ABD’nin sık sık yabancı teknolojileri satın aldığını, S-400’leri alarak teknolojik inceleme ve taktiksel testler yapabileceğini belirtti.

“ABD’nin S-400’leri Türkiye’den almasının, Erdoğan’ı kendini soktuğu karmaşadan çıkarmanın zekice bir yolu olduğunu düşünüyorum” diyen Townsend, “Biz sadece bu sistemleri Türkiye’den çıkarmak istiyoruz. Ve bu durum Türklerin F-35 programına katılımının önünü açarsa, daha da iyi” dedi.