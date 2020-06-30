BIST 116.565
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Pamuk üretimi dijitalleşiyor

Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığı ile Türkiye’de tarımın dijitalleşmesinde öncü bir proje gerçekleştiriyor.

Abone ol

Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak
Etkinliği ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik ve Çevresel Etkileri Proje
Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Temel hedefi GAP Bölgesi için pamuk üretimi değer zincirinde sürdürülebilir üretime yönelik kaynak etkinliği ve verimliliğe katkı sunmak olan Projede, Şanlıurfa Harran Ovası’nda bulunan pamuk tarlasında üretime yönelik dijital teknoloji destekli bir model geliştiriliyor. Bu model; pamuğun, üretimden çırçır sürecine kadarki yolculuğunu dijital olarak izleme imkânı vadediyor.

Proje, oluşturmuş olduğu kamu-üniversite-özel sektör ekosistemi ile Türkiye’de ilk defa tarımsal üretime yönelik akıllı teknolojiler destekli bir modeli, açık bir inovasyon ekosistemi içerisinde sahaya uyarlıyor ve Türkiye’de akıllı teknolojilerin tarım-gıda sektörüne uygulanmasına yönelik IoT destekli bir akıllı pamuk üretim modelini hayata geçiriyor.
Proje ile; iklim istasyonu, tarla sensörleri ve drone ile alınan kamera görüntüleriyle anlık olarak elde edilen veriler, geliştirilen yazılım ve teknoloji kullanım yöntemi ile aşırı su, gübre ve ilaç kullanımının önüne geçilirken, Bölge için çok önemli bir ürün olan pamukta çevreye duyarlı ve %20’ye kadar daha verimli üretim yapılabilmesi hedefleniyor.

Projenin destekçileri arasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası, Vodafone, tarım teknolojileri şirketleri METOS Türkiye ve tarla.io ile Türk Traktör yer alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'e ilişkin akılalmaz iddia! Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor
Hakkari'de Bedirhan bebek ve annesini katleden terörist öldürüldü
AK Parti çoklu baro teklifini Meclis'e sundu Cahit Özkan'dan açıklamalar
Bu nasıl şans böyle? Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Cem Uzan Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi'ne video konferans yoluyla katılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da 30 gram eroini sakladıkları yer insan olanın aklına gelmez!
Fenerbahçe'den Emre Alex ve Volkan'a jübile hazırlığı
Türkiye'nin mayısta dış ticaret açığı neredeyse ikiye katlandı!
Çin dünyayı ayağa kaldıran Hong Kong yasasını onayladı
Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor kanser riskini azaltıyor
Diş hekimliği taban puanları 2020 özel ve devlet üniversitesi kaç puan
Yorumlar