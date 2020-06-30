Pamuk üretimi dijitalleşiyor

Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığı ile Türkiye’de tarımın dijitalleşmesinde öncü bir proje gerçekleştiriyor.

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Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak

Etkinliği ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik ve Çevresel Etkileri Proje

Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Temel hedefi GAP Bölgesi için pamuk üretimi değer zincirinde sürdürülebilir üretime yönelik kaynak etkinliği ve verimliliğe katkı sunmak olan Projede, Şanlıurfa Harran Ovası’nda bulunan pamuk tarlasında üretime yönelik dijital teknoloji destekli bir model geliştiriliyor. Bu model; pamuğun, üretimden çırçır sürecine kadarki yolculuğunu dijital olarak izleme imkânı vadediyor.

Proje, oluşturmuş olduğu kamu-üniversite-özel sektör ekosistemi ile Türkiye’de ilk defa tarımsal üretime yönelik akıllı teknolojiler destekli bir modeli, açık bir inovasyon ekosistemi içerisinde sahaya uyarlıyor ve Türkiye’de akıllı teknolojilerin tarım-gıda sektörüne uygulanmasına yönelik IoT destekli bir akıllı pamuk üretim modelini hayata geçiriyor.

Proje ile; iklim istasyonu, tarla sensörleri ve drone ile alınan kamera görüntüleriyle anlık olarak elde edilen veriler, geliştirilen yazılım ve teknoloji kullanım yöntemi ile aşırı su, gübre ve ilaç kullanımının önüne geçilirken, Bölge için çok önemli bir ürün olan pamukta çevreye duyarlı ve %20’ye kadar daha verimli üretim yapılabilmesi hedefleniyor.

Projenin destekçileri arasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası, Vodafone, tarım teknolojileri şirketleri METOS Türkiye ve tarla.io ile Türk Traktör yer alıyor.