Adıyaman'da 30 gram eroini sakladıkları yer insan olanın aklına gelmez!
ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin her iki dikiz aynası içerisinde, 30 gram eroin maddesi bulundu.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı.
2 kişi gözaltına alındı
Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynaları içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Ekiplerin, dikiz aynalarında olan sallanma sonucu uyuşturucu maddeyi fark ettiği aktarıldı.
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Foto Galeri Kırıkkale'de 1997 model otomobil 70 bin liraya satıldı fabrikadan çıktığı gibi duruyor