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Adıyaman'da 30 gram eroini sakladıkları yer insan olanın aklına gelmez!

İhlas Haber Ajansı
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ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin her iki dikiz aynası içerisinde, 30 gram eroin maddesi bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı.

2 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynaları içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin, dikiz aynalarında olan sallanma sonucu uyuşturucu maddeyi fark ettiği aktarıldı.

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