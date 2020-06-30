Fenerbahçe'den Emre Alex ve Volkan'a jübile hazırlığı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel'e yeni sezon öncesi Ülker Stadı'nda düzenlenecek dev bir organizasyonla jübile yaptırmayı planlıyor.

Abone ol

Fenerbahçe’de uzun yıllardır yapılmayan ve başkan Ali Koç’un en büyük hayallerinden biri olan “jübile maçı” hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak onay ve pandeminin gidişatına göre sarı-lacivertli kulüp, 3 efsanesine yeni sezon öncesi statta on binlerece taraftarının önünde veda etmek istiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; sezon sonu futbolu bırakacak Emre Belözoğlu ile geçen yıl aktif futbol hayatını sonlandıran Volkan Demirel’in yerli isimlerden bir takımla sahada olması planlanıyor.

Alex’e iade-i itibar

Yıllar önce ayrılış şekli hala sarı-lacivertli taraftarların içini burkan Alex’e de iade-i itibar yapılacak. Emre ve Volkan’ın takımının karşısında Alex’in eski takım arkadaşlarından oluşan yabancı futbolcular olacak.

Efsaneler buluşacak

Planlanan organizasyon pandeminin durumuna göre gerçekleşmesi durumunda, sarı-lacivertli taraftarlar özlem duyduğu yıldızları bir kez daha Ülker Stadı’nın çimlerinde görecek.

Kimler oynayacak?

Jübile maçında Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Mehmet Topuz, Serhat Akın, Rüştü Reçber, Mehmet Aurelio, Mert Nobre, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Lugano, Luciano, Appiah, Deivid, Roberto Carlos, Andre Santos, Sow, Webo, Cristian Baroni gibi isimlerin olması bekleniyor.

Ronaldinho geliyor

Alex’in, Ronaldinho başta olmak üzere Brezilya Milli Takımı’nda beraber forma giydiği isimleri de jübileye davet edebileceği belirtildi.

Pandemi izin vermezse ertelenecek

Sezon başı düzenlenmesi düşünülen organizasyon, pandeminin yoğun bir şekilde devam etmesi durumunda plan bozulmayarak ileri bir tarihe ertelenecek. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başı yapılamaması durumunda taraftarın yer alacağı en uygun tarihte Emre-Volka-Alex üçlüsüne dev bir jübile yapacak.