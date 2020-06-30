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Trump-Erdoğan görüşmesi basına sızdı! Merkel'e 'salak' demiş

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeleri basına sızdı. ABD'li gazeteci Carl Bernstein, "Trump, Erdoğan ile yaptığı görüşmede Angela Merkel hakkında 'salak' dedi" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmelerini, tanıklara ve resmi belgelere dayandırarak uluslararası kamuoyuna aktaran Bernstein, Trump'la en çok konuşan liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, bu görüşmelerde Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel hakkında 'salak' dediğini de açıkladı.

"Merkel'e 'salak' deyip zorbalık yaptı"

Bernstein, Trump'ın Merkel'e "salak" dediğini ve başta Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok müttefikine de hakaretler yağdırarak adeta "zorbalık" yaptığını söyledi.

"Önceki başkanları Erdoğan ve Putin'e şikayet ederdi"

Bernstein'a konuşan iki kaynak, Trump'ın yabancı liderlerle konuşurken adeta bir hayal aleminde olduğunu söylerken "Trump, Erdoğan ve Putin'le konuşurken sürekli önceki başkanları eleştirirdi. Barack Obama ve George W. Bush gibi rakipleri hakkında, 'bir b.k bildikleri yok' yorumunu yaptı" ifadesini kullandı.

"Trump'la en çok görüşen lider Erdoğan'dı"

CNN'de de yer alan haberin detaylarında şu ifadeler dikkat çekti:

Trump ile en çok özel telefon görüşmesi gerçekleştiren lider Erdoğan'dı. Bazen Beyaz Saray'ı haftada en az iki kere arar ve doğrudan Trump'a bağlanırdı. Erdoğan'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık Trump ile konuşurdu. Macron sık sık Trump'ı küresel iklim değişikliği politikasını değiştirmesi konusunda ikna etmeye çalışırdı.

"Trump'tan bazı politikalarını değiştirmesini isterdi"

Erdoğan'ın, Trump ile görüşmelerinin sıklığı McMaster, Bolton ve Kelly'i rahatsız ederdi çünkü Erdoğan Trump'tan bazı politikalarını değiştirmesini isterdi. Bu sebeple Erdoğan, Ulusal Güvenlik Konseyi protokollerini bypass ederdi ve protokolü atlardı.

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