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Aydın'da iki çocuk babası doğum gününde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da Murat Alaçiçek, (43) mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede doğum gününde hayata veda etti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen genç adamın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde idari personel olarak görev yapan Murat Alaçiçek’e 15 ay önce mide kanseri teşhisi konuldu.

Veterinerlik Fakültesi’nin sevilen yüzlerinden biri olan Alaçiçek, son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Alaçiçek, doğum günü olan 29 Haziran tarihinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

43 yaşında iki çocuk babasıydı

Evli ve iki çocuk babası Alaçiçek’in genç yaşta ve doğum gününde hayatını kaybetmesi, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Alaçiçek’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Efeler Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

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