Son dakika Elektriğe 3 ay zam yok! Doğalgaza da indirim geldi

BOTAŞ'tan son dakika doğalgaza indirim haberi geldi. BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz satışı fiyatlarında konut hariç, yüzde 12.5'lik indirim yaptı. Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapılmayacağı bildirildi.

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BOTAŞ, Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu. BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan doğalgaz satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.

Elektriğe 3 ay zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplantı düzenledi. Toplantıda, elektrik fiyatında 3 ay boyunca mevcut tarifenin yürürlükte kalacağı ve elektriğe zam yapılmayacağı kararlaştırıldı.

Bakan Dönmez'den doğalgaz indirimine ilişkin açıklama

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.