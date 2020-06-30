İstanbul Barosu adliyede miting düzenliyor! Alana giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul Barosu, Çağlayan Adliyesi’nde saat 12.30’da 'Savunma Mitingi' düzenleyecek. Bölgeyi bariyerlerle çeviren polis, alana giriş ve çıkışları kapattı.

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Baro başkanlarının Ankara’ya düzenledikleri yürüyüşte olaylar çıkmış sonrasında Anıtkabir'e gitmelerine izin verilmişti. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun avukatlara yaptığı, "Gelmeye mecbursunuz" çağrısı sonrası bu kez Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde miting düzenleyecekler.

"Bunu anlatabilmemiz gerekiyor"

İstanbul Barosu’nun, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Durakoğlu, şunları kaydetti:

Sevgili Meslektaşlarım; Ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar, yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz Avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor.

Sizi, çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum. 30 Haziran Salı günü saat 12.30 da Çağlayan Adliyesinin karşısındaki meydanda, ‘Savunma Mitingi’ yapıyoruz. Beni bağışlayın ama, bu kez gelmeye mecbursunuz. 50.000 avukat olmalıyız. Sevgi ve saygılarımla.

Teklif Meclis’te

Öte yandan, AK Parti “çoklu baro” tasarısını tartışmalarla birlikte bugün Meclis’e getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz. Her Baro Türkiye Barolar Birliği’nde 3 delege ve 1 başkan ile temsil edilecek” diye konuştu.