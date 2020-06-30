İzmir’in o mahallesinde korona vakalarında patlama oldu! Herkese test yapıldı

Vaka sayısı 70'e yükseldi

Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, “Yapılan son testlerle köyümüzdeki vaka sayısı 70 oldu. Test yapılmayan kimse kalmadı." dedi.